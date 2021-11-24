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Арина Соболенко заняла третье место среди самых высокооплачиваемых теннисисток по итогам года

Белоруска заработала более 2,9 млн долларов

Арина Соболенко, финал в Мадриде. Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых теннисисток в сезоне-2021.

Суммарно за выступления в одиночном и парном разрядах Арина заработала 2 909 281 долларов.

Лидирует первая ракетка мира австралийка Эшли Барти (3 945 182 долларов), на втором месте чешка Барбора Крейчикова (3 646 883 долларов).

Напомним, в обновленном рейтинге WTA Соболенко с 6380 очками занимает второе место, пишет sportarena.by
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