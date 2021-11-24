Арина Соболенко заняла третье место среди самых высокооплачиваемых теннисисток по итогам года
Белоруска заработала более 2,9 млн долларов
Арина Соболенко, финал в Мадриде. Getty Images
Белорусская теннисистка Арина Соболенко заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых теннисисток в сезоне-2021.
Суммарно за выступления в одиночном и парном разрядах Арина заработала 2 909 281 долларов.
Лидирует первая ракетка мира австралийка Эшли Барти (3 945 182 долларов), на втором месте чешка Барбора Крейчикова (3 646 883 долларов).
Напомним, в обновленном рейтинге WTA Соболенко с 6380 очками занимает второе место, пишет sportarena.by
18:41 24/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение