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Дзюдоист Дмитрий Шершань вынужденно покинул Беларусь

Сейчас спортсмен и его семья находятся в безопасности.

Дзюдоист Дмитрий Шершань вынужденно покинул Беларусь
В прошлом году дзюдоист, мастер спорта международного класса Дмитрий Шершань в числе многих именитых спортсменов подписал открытое письмо с осуждением насилия. Он ушел из национальной команды, а также со службы в погранкомитете.

А спустя год спортсмен вместе с семьей вынужден был покинуть страну из-за преследования со стороны силовиков. Об этом сообщило объединение спортсменов, осудивших репрессии.

По словам Дмитрия, с чувством тревоги и ожидания, что в любой момент могут прийти, он жил весь последний год. А после звонка и вручения повестки явиться якобы для опознания людей на неких фотографиях дзюдоист окончательно понял, что ничем хорошим визит в отделение не закончится. 

На решение и сборы у него было всего двое суток, а «вся жизнь уместилась в 2 сумки и в 2 рюкзака».

"Все мы знаем, что рано или поздно это может случиться с каждым в Беларуси. Чувство тревоги, похожее даже больше на паранойю, постоянно довлеет над тобой", - сказал спортсмен, поблагодарив за помощь коллег и неравнодушных белорусов, пишет gazetaby.com
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