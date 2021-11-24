Работал строителем, а через полгода заиграл в высшей лиге. Мартин Артюх — о красоте Волковыска, уровне первой лиги и мечте выступать в Индонезии:





- Я уехал в Гомель примерно на год. Там у моих друзей была фирма, и я вместе с ними занимался отделкой домов. Потом ненадолго вернулся в Волковыск и уехал работать в Москву.





Там и начал тренировать детей, и меня это зацепило. Я повзрослел, мне все-таки захотелось вернуться в футбол и доказать в первую очередь самому себе, что я смогу. И я вернулся в Волковыск с твердой целью играть в футбол и развиваться.





Поворотный момент в моей карьере случился зимой 2018-го, когда я в составе волковысской команды приехал в Слоним на турнир по мини-футболу. И во время турнира ко мне подошел тогдашний второй тренер перволигового ФК "Слоним-2017" Алексей Иванович Шубенок и предложил пройти просмотр в клубе. Вот так я попал во второй дивизион.





В слонимском клубе я играл, как любитель, был оформлен на ставку видеооператора и массажиста, у меня зарплата была тогда намного меньше, чем у игроков на контракте. Эти полгода, я практически не играл, Олег Иванович Король, тогдашний тренер, "Слонима-2017” выпускал меня только на замены. Первая лига в 2018 году была посильнее, чем сейчас, и мне нужно было время на адаптацию.





Я планировал к тому времени подняться с областного уровня, спасибо слонимскому клубу за предоставленный тогда шанс. После первого круга мы играли на Кубке Беларуси с "Городеей", меня выпустили в старте. Хоть мы тогда и уступили со счетом 2:1, мне лично тот матч удался, меня даже признали лучшим игроком поединка.





После игры меня сразу к себе подозвали тренеры "Городеи" Сергей Яромко и Олег Радушко и пригласили на двухнедельный просмотр. Я успешно прошел смотрины, и мне предложили мой первый профессиональный контракт, "Городея" выплатила компенсации волковысской ДЮСШ. Я попал в высшую лигу, мне тогда было 22 года.





Ты понимаешь, какой это космос, из любителя уровня чемпионата области за полгода превратиться в футболиста высшей лиги? Именно сейчас понимаю, насколько это было круто.





Я еще в первой лиге до конца не адаптировался, а тут высшая. Второй круг чемпионата-2018 я выходил в основном на замены, в старте появился лишь в одном матче, после которого со мной переподписали контракт. Как сейчас помню, был последний матч сезона с солигорским "Шахтером".





И после меня подозвал тогдашний главный тренер "Городеи" Олег Радушко и сказал: "Мартин, ты молодец, мы увидели, что хотели, мы тебя переподписываем".





Мне предложили чуть лучшие условия по зарплате. В итоге все складывалась нормально, но через неделю после отпуска у меня случилась травма, на ее фоне ко мне "прилип" лишний вес, меня лечили, но сами не понимали, от чего. В итоге я пропустил предсезонку…



