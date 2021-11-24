



Как отмечает телеграм-канал Fan Zone, в стычке сошлись вратарь «горняков» Игорь Брикун и защитник команды Дмитрий Заламай. Вероятно, голкиперу не понравилось, что его партнер слишком сильно бросил буллит во время тренировки, рискуя нанести ему травму.