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Хоккеисты солигорского "Шахтера" подрались на тренировке

В сети появилось видео конфликта между хоккеистами солигорского «Шахтера». Перепалка во время тренировки команды переросла в драку.


Как отмечает телеграм-канал Fan Zone, в стычке сошлись вратарь «горняков» Игорь Брикун и защитник команды Дмитрий Заламай. Вероятно, голкиперу не понравилось, что его партнер слишком сильно бросил буллит во время тренировки, рискуя нанести ему травму.
Источник: blizko.by
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