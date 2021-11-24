Продержался всего три месяца: Дик Адвокаат ушёл с поста тренера сборной Ирака
Голландский специалист Дик Адвокаат ушёл с поста тренера сборной Ирака. Специалист продержался на своём месте три месяца
Дик Адвокаат покинул пост главного тренера сборной Ирака, сообщает sportarena.by
74-летний голландец возглавил национальную команду Ирака в августе. Под его руководством Львы Месопотамии набрали четыре очка в шести матчах отбора на чемпионат мира-2022.
Вместо Адвокаата сборную Ирака на временной основе возглавил его бывший ассистент Желько Петрович.
Адвокаат главным образом известен по работе с ПСВ, Рейнджерс, Зенитом, АЗ, Фейенордом, а также сборными Нидерландов, Бельгии и России.
15:03 24/11/2021
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