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Продержался всего три месяца: Дик Адвокаат ушёл с поста тренера сборной Ирака

Голландский специалист Дик Адвокаат ушёл с поста тренера сборной Ирака. Специалист продержался на своём месте три месяца

Дик Адвокаат покинул пост главного тренера сборной Ирака, сообщает sportarena.by

74-летний голландец возглавил национальную команду Ирака в августе. Под его руководством Львы Месопотамии набрали четыре очка в шести матчах отбора на чемпионат мира-2022.

Вместо Адвокаата сборную Ирака на временной основе возглавил его бывший ассистент Желько Петрович.

Адвокаат главным образом известен по работе с ПСВ, Рейнджерс, Зенитом, АЗ, Фейенордом, а также сборными Нидерландов, Бельгии и России.
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