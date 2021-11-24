Дик Адвокаат покинул пост главного тренера сборной Ирака, сообщает sportarena.by





74-летний голландец возглавил национальную команду Ирака в августе. Под его руководством Львы Месопотамии набрали четыре очка в шести матчах отбора на чемпионат мира-2022.





Вместо Адвокаата сборную Ирака на временной основе возглавил его бывший ассистент Желько Петрович.





Адвокаат главным образом известен по работе с ПСВ, Рейнджерс, Зенитом, АЗ, Фейенордом, а также сборными Нидерландов, Бельгии и России.