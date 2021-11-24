







Как известно, продолжается дисквалификация флангового игрока "Руха" Алексея Вакулича, которому осталось пропустить один тур. Помимо него, дерби Бреста пропустят и три полузащитника. У "Руха" это Элис Бакай (удаление) и Дэвид Тве (4 "горчичника"), а у динамовцев -- Сергей Лынько (6 карточек).





Также по-прежнему отбывает длительную дисквалификацию защитник "Минска" Артем Бруй (осталось 3 тура). Наравне с ним гостевой матч со "Сморгонью" пропустят у хозяев два полузащитника -- Кирилл Леонович (6 предупреждений) и Евгений Савостьянов (4 предупреждения).





Вне заявки на поединок "Ислочи" и "Энергетика"-БГУ останется по одному центральному защитнику: у "волков" это Никита Степанов, а у "студентов" -- Илья Лукашевич (по 4 "горчичника). Кроме того, матч с минским "Динамо" пропустит игрок этого же амплуа у мозырян -- Семен Шестиловский (6 желтых карточек). А у "Гомеля" встречу с "Шахтером" -- левый защитник Юрий Пантя (4 предупреждения).