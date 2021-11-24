



- Варианты с Россией? Нет, с 2014-го года. Это мой выбор. Я бы этого никогда не сделал. Я родился в Украине — эта страна дала мне все, что у меня есть. Я ей очень благодарен, сильно люблю и готов идти за нее до конца.



