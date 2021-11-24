Юрий Вернидуб: варианты с Россией? Нет, с 2014-го года. Это мой выбор
Главный тренер "Шерифа" и экс-наставник солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб в эфире Youtube-канала "Нобель" ответил на вопрос российского журналиста Нобеля Арустамяна о возможности поработать в России.
- Варианты с Россией? Нет, с 2014-го года. Это мой выбор. Я бы этого никогда не сделал. Я родился в Украине — эта страна дала мне все, что у меня есть. Я ей очень благодарен, сильно люблю и готов идти за нее до конца.
Никогда у меня другого мнения не будет. А второе, мой отец, которого уже нет, этого бы не понял, — сказал Вернидуб, цитирует dynamo.kiev.ua.
11:54 24/11/2021
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