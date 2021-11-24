







Белорусская теннисистка Арина Соболенко претендует на звание "Лучший игрок года" Женской теннисной ассоциации, пишет Sputnik со ссылкой на WTA.





Список номинанток организация опубликовала на своем сайте.





Отмечается, что 23-летняя спортсменка из Беларуси стала 33-й женщиной, закончившей год на втором месте рейтинга с момента его введения в 1975 году.





На получение престижного звания также претендуют первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, Барбора Крейчикова (Чехия), Эмма Радукану (Великобритания), Наоми Осака (Япония), Гарбинье Мугуруса (Испания), Ига Швентек (Польша).





В минувшем году игроком года WTA была признана американская спортсменка София Кенин.







