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Арина Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки года

На получение престижного звания также претендуют еще шесть спортсменок из разных стран.



Белорусская теннисистка Арина Соболенко претендует на звание "Лучший игрок года" Женской теннисной ассоциации, пишет Sputnik со ссылкой на WTA.

Список номинанток организация опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что 23-летняя спортсменка из Беларуси стала 33-й женщиной, закончившей год на втором месте рейтинга с момента его введения в 1975 году.

На получение престижного звания также претендуют первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, Барбора Крейчикова (Чехия), Эмма Радукану (Великобритания), Наоми Осака (Япония), Гарбинье Мугуруса (Испания), Ига Швентек (Польша).

В минувшем году игроком года WTA была признана американская спортсменка София Кенин.
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