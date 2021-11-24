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Кулачные бои в России официально признали видом спорта

Вместе с официальным статусом будет введен титул чемпиона России по кулачным боям.



О новшестве, которого в мире спорта ждали давно, 23 ноября, на специальной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. Именно под эгидой Федерации бокса с 1 декабря 2021 года в России будут проходить все кулачные бои, сообщает blizko.by со ссылкой на matchtv.ru.
 
Щекутьев был убедителен: кому, как не боксерскому ведомству курировать кулачные бои? Министерство спорта поддержала инициативу, и маховик закрутился.

Уже разработан четкий регламент по взаимодействию субъектов. Бойцы будут проходить углубленное медицинское обследование. Будет сделан отдельный рейтинг по весовым категориям. С 1 декабря в России официально начнет работать департамент кулачных боев. Рассматривается вопрос о возможности получать спортсменам кулачных боев титулов и званий. Но то, что будет введен титул чемпиона России по кулачным боям, это уже решенный вопрос, заявил Щекутьев.
 
 
Источник: Надежда Гречка
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