







О новшестве, которого в мире спорта ждали давно, 23 ноября, на специальной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. Именно под эгидой Федерации бокса с 1 декабря 2021 года в России будут проходить все кулачные бои, сообщает blizko.by со ссылкой на matchtv.ru.

Щекутьев был убедителен: кому, как не боксерскому ведомству курировать кулачные бои? Министерство спорта поддержала инициативу, и маховик закрутился.





Уже разработан четкий регламент по взаимодействию субъектов. Бойцы будут проходить углубленное медицинское обследование. Будет сделан отдельный рейтинг по весовым категориям. С 1 декабря в России официально начнет работать департамент кулачных боев. Рассматривается вопрос о возможности получать спортсменам кулачных боев титулов и званий. Но то, что будет введен титул чемпиона России по кулачным боям, это уже решенный вопрос, заявил Щекутьев.











