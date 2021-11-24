



Жребий определил в группу к белорускам команды Японии, Канады и Боснии и Герцеговины.





"Очевидно, что соперники нам выпали крайне непростые. К тому же предстоит играть в Японии, что подразумевает под собой сложный перелёт и другой часовой пояс, на адаптацию к которому нам предстоит потратить дополнительные силы.





Конечно, просто нам не будет, чего, в принципе, и стоило ожидать от квалификации на чемпионата мира. Однако мы намерены бороться с каждым оппонентом. Будем стараться использовать свои сильные стороны и играть в свой баскетбол, и тогда нам будет по силам завоевать путевку на планетарное первенство в Австралию", — цитирует Трофимову пресс-служба БФБ.











