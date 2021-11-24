Лионель Месси о Роналду: наше соперничество в чемпионате Испании останется в истории. Это был очень красивый сюжет
Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси высказался относительно игры нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, а также об их соперничестве во время выступлений в чемпионате Испании за "Барселону" и "Реал" соответственно.
Что думаете об игре Роналду?
"Манчестер Юнайтед" — очень сильная команда с отличными игроками. Криштиану уже знал клуб, но тогда был другой этап. Сейчас он впечатляюще адаптировался.
С самого начала он, как всегда, забивал голы и не испытал проблем с адаптацией. В АПЛ все не так гладко, это сложнейший турнир, в котором все меняется. После декабря многое меняется, всякое может случиться.
Скажите честно — не скучаете по очным матчам?
– Прошло много времени с тех пор, как мы перестали выступать в одной лиге. Мы боролось индивидуально и в составе команд за одни и те же цели.
Это был очень красивый сюжет для нас и болельщиков, которые были в восторге. Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола, — как пишет Прессбол со ссылкой на sports.ru, сказал аргентинец.
07:43 24/11/2021
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