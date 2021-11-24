



Что думаете об игре Роналду?





"Манчестер Юнайтед" — очень сильная команда с отличными игроками. Криштиану уже знал клуб, но тогда был другой этап. Сейчас он впечатляюще адаптировался.





С самого начала он, как всегда, забивал голы и не испытал проблем с адаптацией. В АПЛ все не так гладко, это сложнейший турнир, в котором все меняется. После декабря многое меняется, всякое может случиться.





Скажите честно — не скучаете по очным матчам?









– Прошло много времени с тех пор, как мы перестали выступать в одной лиге. Мы боролось индивидуально и в составе команд за одни и те же цели.





Это был очень красивый сюжет для нас и болельщиков, которые были в восторге. Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола, — как пишет Прессбол со ссылкой на sports.ru, сказал аргентинец.



















