



Симон Леплатр. А в воскресенье вечером Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором объявил, что его президент Томас Бах смог поговорить с теннисисткой, пишет Inopressa.ru. После более чем двух недель отсутствия новостей из-за того, что 2 ноября она обвинила в принуждении к сексу высокопоставленного китайского чиновника, нам теперь известно, где находится Пэн Шуай: она в Пекине, предположительно дома, и несколько раз сумела выйти на какие-то мероприятия. Однако ничто не говорит о том, что чемпионка свободна", - пишет корреспондент Le Monde в Шанхае





"Учитывая это, заявление МОК представляется особенно поверхностным: организация, которая в феврале готовится устроить зимние Олимпийские игры в Пекине, передала сообщение из Пекина, не упомянув об обвинении теннисистки по поводу принуждения к сексу со стороны бывшего номера 7 режима, Чжана Гаоли, лежащего у истоков данного дела. "Пэн Шуай поблагодарила МОК за проявленный интерес к ее благополучию. Она объяснила, что находится у себя дома в Пекине в целости и сохранности, но хотела бы, чтобы уважалась конфиденциальность ее частной жизни. Поэтому сейчас она предпочитает проводить время с семьей и близкими друзьями". По данным организации, с Пэн Шуай все в порядке, и лучше оставить ее в покое", - указывает автор статьи.





"По мнению газеты The New York Times, во время интервью Пэн Шуай сопровождал "друг", чтобы помочь ей объясняться на английском, несмотря на то, что она свободно говорит на этом языке после 15 лет выступлений на международной арене. В прошлом Китай часто устраивал инсценировки с насильственными признаниями падших диссидентов, интеллектуалов или бывших правителей", - напоминает Леплатр.





(...) "Призыв МОК венчает пропагандистские усилия Пекина, предпринятые в эти выходные. Данная кампания избегает официальных каналов: эту тему полностью игнорируют СМИ и китайская дипломатия. По той причине, что в Китае это дело по-прежнему подвергается цензуре. Журналисты государственных СМИ озаботились распространением фотографий и видео с изображением теннисистки в Twitter, платформе, заблокированной в Китае. После серии фотографий, которые якобы были взяты из аккаунта Пэн в WeChat в пятницу, на выходных появилось несколько видеороликов", - говорится в публикации.





"В субботу главный редактор очень националистической газеты Global Times Ху Сицзинь, заявляющий о своих связях с властью, опубликовал в Пекине два коротких видеоролика, на которых теннисистка "ужинает с тренером и друзьями в ресторане", и которые сняты в тот же день. (...) В воскресенье днем Пэн Шуай впервые появилась на публике на открытии детского теннисного турнира. Комментируя видео, снятое одним из репортеров, где видно, как Пэн Шуай подписывает теннисные мячи, протянутые детьми, Ху Сицзинь пишет: "Может ли девушка изобразить такую теплую улыбку под давлением?"





(...) "Однако Женская теннисная ассоциация (WTA) решила противостоять Китаю, рискуя потерять значительный доход и отказавшись от проведения в стране десятка турниров и от телевизионных прав, - сообщает журналист. "Приятно было видеть Пэн Шуай в недавних видеороликах, но они не отменяют и не решают беспокойства WTA по поводу ее благополучия и способности общаться без цензуры или принуждения, - заявила организация агентству Reuters. - Эти видеоролики не отменяют нашего призыва к полному, справедливому и прозрачному расследованию без цензуры ее утверждений о сексуальном насилии, данная проблема вызывает у нас озабоченность".