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Проиграли в пятый раз: минское "Динамо" по буллитам уступило "Барысу"

Минское "Динамо" в серии буллитов уступило "Барысу" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

"Зубры" потерпели пятое поражение подряд, второе кряду в серии послематчевых бросков, пишет pressball.by
Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от "Барыса" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Сегодня получилась достаточно равная игра. В принципе, такую мы ждали. Стоит отметить, что оба соперника крайне ответственно подошли к матчу. Не могу не упомянуть, как здорово наши парни вернулись в игру после пропущенной шайбы: классно отыгрались, а затем вышли вперед. Также могу сказать, что самоотдача "зубров" была на довольно высоком уровне. Во втором периоде, к сожалению, сыграли немного сонно, поэтому допустили много потерь в средней зоне и дали оппоненту возможность забросить, в том числе и в большинстве.

Третий период, как в прочем и овертайм, получился достаточно равным. И та, и другая команда имела много шансов, чтобы забросить. Но в целом, хорошо, что смогли взять одно очко из выездного матча, необходимо забрать все лучшее, что мы показали в этой игре, и перенести в следующую.
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