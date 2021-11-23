+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Футбольным болельщикам из Мозыря дали большие сроки. О процессе мало что известно

Суд Мозырского района вынес приговор по делу футбольных болельщиков Даниила Скипальского, Александра Сузько, Павла Дворака, Александра Тимошенко и Кирилла Конопацкого.

Футбольным болельщикам из Мозыря дали большие сроки. О процессе мало что известно
Футбольныя аматары глядзяць матч на стадыёне ў Мозыры / Ілюстрацыйны здымак tkm.bу

Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 1. ст. 342 УК) и в насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК). По данным МВД, они принимали участие в массовых беспорядках в августе 2020 года.

В чем конкретно суд обвинял юношей, правозащитникам неизвестно, так как по ходатайству гособвинения процесс сделали закрытым.

Судья Галина Книжонок приговорила Даниила Скипальского, Александра Сузько, Павла Дворака, Александра Тимошенко к лишению свободы на 3 года в колонии общего режима, Кирилла Конопацкого к лишению свободы на 3,5 года.

Каждый из них должен выплатить по 1500 рублей компенсации потерпевшему начальнику отдела ГАИ Мозырского РОВД Валентину Пиллеру.
nashaniva.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]