



Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 1. ст. 342 УК) и в насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК). По данным МВД, они принимали участие в массовых беспорядках в августе 2020 года.





В чем конкретно суд обвинял юношей, правозащитникам неизвестно, так как по ходатайству гособвинения процесс сделали закрытым.





Судья Галина Книжонок приговорила Даниила Скипальского, Александра Сузько, Павла Дворака, Александра Тимошенко к лишению свободы на 3 года в колонии общего режима, Кирилла Конопацкого к лишению свободы на 3,5 года.





Каждый из них должен выплатить по 1500 рублей компенсации потерпевшему начальнику отдела ГАИ Мозырского РОВД Валентину Пиллеру.



