



В список вошли: Антонио Конте ("Интер"/"Тоттенхэм"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"/сборная Германии), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне ("Атлетико") и Томас Тухель ("Челси").





Проголосовать за любого из кандидатов можно на сайт ФИФА до 10 декабря. Победителя объявят 17 декабря на церемонии The Best FIFA Football Awards.