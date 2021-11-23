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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера 2021 года. Победителя объявят 17 декабря

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера 2021 года по версии организации, в который вошли 7 специалистов.

 

В список вошли: Антонио Конте ("Интер"/"Тоттенхэм"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"/сборная Германии), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне ("Атлетико") и Томас Тухель ("Челси").

Проголосовать за любого из кандидатов можно на сайт ФИФА до 10 декабря. Победителя объявят 17 декабря на церемонии The Best FIFA Football Awards.


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