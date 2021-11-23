Против игрока одного из футбольных клубов возбуждено уголовное дело
Футболист одного из беларуских клубов проходит по уголовному делу за принуждение к выполнению договорных обязательств, совершенное группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни.
Оперативники Советского РОВД Гомеля провели проверку по заявлению 42-летнего местного жителя, у которого насильно отобрали телефон и требовали вернуть деньги.
Заявитель знал своих обидчиков: 40-летняя мозырянка и 30-летний брестчанин нанимали его сделать ремонт в квартире. За работу гомельчанин получил 7 тыс. долларов, однако пара осталась недовольна результатом и стала требовать вернуть деньги.
Очередной разговор состоялся 25 октября на остановке общественного транспорта в Гомеле. После отказа вернуть деньги брестчанин применил насилие в отношении оппонента, а после пара забрала у него телефон.
В отношении женщины и мужчины возбуждено уголовное дело за принуждение к выполнению договорных обязательств, совершенное группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни.
Также действиям фигурантов будет дана правовая оценка по факту неправомерным завладением мобильного аппарата.
Известно, что подозреваемый является игроком одного из футбольных клубов Беларуси, а женщина находится в отпуске по уходу за ребенком.
Источник: football.by
17:36 23/11/2021
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