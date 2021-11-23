Напомним, что Сергей Долидович – уникальный лыжник. Согласитесь: не каждый способен быть «долгожителем» в спорте, при этом показывая неплохие результаты.





Попасть на последнюю зимнюю Олимпиаду, которая проходила в Южной Корее, Сергею помогала вся страна. После того, как Федерация лыжных гонок отчислила спортсмена из национальной команды, он решил подготовиться к Играм самостоятельно. Деньги на подготовку (около 15 тысяч долларов) собрали простые беларусы через краудфандинг.





После выборов лыжник не скрывал своей гражданской позиции.





«Несколько лет назад люди помогли мне и собрали деньги, чтобы я мог подготовиться к Олимпиаде. Тогда я убедился, что наша сила – быть вместе. Тогда мы сможем многое.





Каждый из нас видит, что честные люди в Беларуси теряют работу или как-то еще страдают из-за своих убеждений. Предлагаю помочь им, как когда-то помогли мне», – говорил Сергей.





Сейчас именитый лыжник тренирует молодежь, но чиновники, видимо, не могут простить Долидовичу его «неправильную» позицию.





Как стало известно, на днях ученики Сергея выбрались для участия в соревнованиях в российский Кировск, и сделали это за свой счет.









«Два письма отправили на почту председателя Белорусской федерации лыжных гонок Александра Дороховича, но, наверное, у него много государственной работы, – сообщил Сергей Долидович. – А он у нас – заместитель председателя Мингорисполкома, ЖКХ курирует. Трудится на благо людей. Бывает. А нас лишает права соревноваться и заниматься любимым делом».





Позже Сергей добавил, что в заявку его спортсмены все-таки попали – «сами пробились». А от Белорусской федерации лыжных гонок пришла заявка на… биатлонистов.





«Эти товарищи стали лыжниками пару дней назад, – удивляется именитый спортсмен. – Им заявку сделали, а нам нет. Не сделали заявку неоднократным победителям чемпионатов Беларуси по лыжным гонкам! Дожили!..»