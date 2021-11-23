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16-летний хоккеист "Динамо" введен в медикаментозную кому

Врачи ввели 16-летнего хоккеиста МХК "Динамо" Валентина Родионова в медикаментозную кому.

При этом, по словам медиков, несмотря на то что у Валентина сильная черепно-мозговая травма, сейчас он находится в стабильном состоянии и сама операция прошла успешно. Сотрудники полиции начали проверку по факту получения травмы Родионовым.

Родионов получил сильную травму во время матча с ЦСКА. Врачи диагностировали у него отек головного мозга и ушиб мозга тяжелой степени. Травма была получена по совершенно несчастному стечению обстоятельств — Родионов неудачно столкнулся с защитным бортом. Практически сразу он потерял сознание.

Прямо с площадки Родионова увезли в детскую больницу и поместили в реанимацию. В тот же день ему была сделана операция, передает sport-express.ru.
Источник: pressball.by
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