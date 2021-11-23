Наставник Астон Виллы Стивен Джеррард ввел запреты на употребление игроками некоторых продуктов питания.





Тренер запретил газированные напитки, соусы, пудинги и горячий шоколад, чтобы сократить употребление пустых калорий.





В то же время за день до матча футболисты могут есть сладкое, чтобы получить дополнительную энергию из углеводов.





Астон Вилла с 13 очками занимает пятнадцатое место в турнирной таблице АПЛ. 27 ноября подопечные Стивена Джеррарда сыграют с Кристал Пэлас.