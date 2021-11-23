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Тренер Астон Виллы ввел запрет на горячий шоколад

Под ограничение также попали газированные напитки, соусы и некоторые десерты

Наставник Астон Виллы Стивен Джеррард ввел запреты на употребление игроками некоторых продуктов питания.

Тренер запретил газированные напитки, соусы, пудинги и горячий шоколад, чтобы сократить употребление пустых калорий.

В то же время за день до матча футболисты могут есть сладкое, чтобы получить дополнительную энергию из углеводов.

Астон Вилла с 13 очками занимает пятнадцатое место в турнирной таблице АПЛ. 27 ноября подопечные Стивена Джеррарда сыграют с Кристал Пэлас.
Источник: sportarena.by
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