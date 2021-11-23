В феврале Златан заявил, что Леброну следует воздержаться от политических высказываний и заниматься спортом. В ответ баскетболист сказал, что не собирается заниматься лишь спортом и будет в дальнейшем поднимать вопросы равенства, социальной несправедливости и расизма.





"Спорт объединяет людей. Политика разделяет людей. Если говорить о расизме, это совсем другое. Я с этим не согласен. Но я не занимаюсь политикой. Если бы я это сделал, я был бы президентом сейчас.





Я не знаю Леброна лично. И не сужу его. Что бы он ни делал с расистами, он прав, потому что, когда 50 тысяч человек называют тебя гребаным цыганом, это то же самое. Это тоже расизм.





Но я не занимаюсь политикой. Я занимаюсь спортом. Так ты распространяешь любовь", — как передает sports.ru, сказал 40-летний швед.







