Златан Ибрагимович: Я был бы президентом, если бы занимался политикой
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вспомнил свои слова о баскетболисте Леброне Джеймсе.
В феврале Златан заявил, что Леброну следует воздержаться от политических высказываний и заниматься спортом. В ответ баскетболист сказал, что не собирается заниматься лишь спортом и будет в дальнейшем поднимать вопросы равенства, социальной несправедливости и расизма.
"Спорт объединяет людей. Политика разделяет людей. Если говорить о расизме, это совсем другое. Я с этим не согласен. Но я не занимаюсь политикой. Если бы я это сделал, я был бы президентом сейчас.
Я не знаю Леброна лично. И не сужу его. Что бы он ни делал с расистами, он прав, потому что, когда 50 тысяч человек называют тебя гребаным цыганом, это то же самое. Это тоже расизм.
Но я не занимаюсь политикой. Я занимаюсь спортом. Так ты распространяешь любовь", — как передает sports.ru, сказал 40-летний швед.
Источник: pressball.by
13:33 23/11/2021
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