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Александр Глеб: "Сдаю офисные помещения в центре Минска в аренду"

Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб рассказал про бизнес, которым в настоящее время зарабатывает на жизнь. Говорит, что доход позволяет спокойно жить семье, ни в чем не нуждаться.



 
- Достаточно много лет у менять есть собственный бизнес в Беларуси. Сдаю офисные помещения в центре Минска в аренду. Кроме этого, с гордостью могу рассказать про бизнес, который в 2008 году мы создали с партнером. Это фабрика по производству многослойных мешков из крафт-бумаги для фасовки сыпучих материалов: для цемента и различных строительных смесей, а также таких продуктов как древесный уголь, сухое молоко, удобрения, сухие корма. 
Производственная база находится в маленьком городке Новоельня в Гродненской области. Производства, подобного нашему, на сегодняшний день в Республике Беларусь нет.

— В России жалуются, что средний и малый бизнес притесняют. А как у вас?

— В любой стране есть свои особенности ведения бизнеса, сложности. Тем более сейчас, в пандемийные годы, средний и малый бизнес серьезно пострадал. Работать сложно, но можно.

— Многие экс-футболисты признавались, что очень трудно перестроиться с зарплаты игрока на деньги, которые получаешь после завершения карьеры.

— Когда ты играешь, то понимаешь, что у тебя есть контракт и тебе стабильно будут падать хорошие деньги. Ты не с таким вниманием контролируешь свои расходы. Когда заканчиваешь, многое в этом плане меняется. Приходится расписывать свой бюджет, прикидывать, на что ты можешь потратиться в этом месяце, а на что нет. Сейчас мой доход позволяет споко но жить моей семье, ни в чем не нуждаться. Но, конечно, он значительно ниже, чем во времена моего максимального контракта — в «Барселоне».
 
Football.by
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