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Николай Ходасевич: "Есть все предпосылки, что Жуковский продолжит работу в БАТЭ"

Известный белорусский журналист прокомментировал текущее выступление "желто-синих" в первенстве страны и коснулся слухов относительно того, что руководство вице-чемпионов ищет кандидата на замену Виталию Жуковскому.

 
 
"Кто новый главный тренер БАТЭ? Важнее новая стратегия клуба. Он в ней нуждается. От нее уже тогда можно анализировать кандидатуры новых главных тренеров. Но поскольку мы не знаем "а", мы не можем прогнозировать "б".

Единственное, что могу сказать: если эта стратегия не поменяется и БАТЭ продолжит жить размеренной жизнью с мечтами вернуть чемпионство, не делая при этом резких движений, есть все предпосылки, что Виталий Жуковский продолжит работу в клубе, учитывая его слова об атмосфере в коллективе", - отметил Ходасевич.
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