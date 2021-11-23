"Кто новый главный тренер БАТЭ? Важнее новая стратегия клуба. Он в ней нуждается. От нее уже тогда можно анализировать кандидатуры новых главных тренеров. Но поскольку мы не знаем "а", мы не можем прогнозировать "б".





Единственное, что могу сказать: если эта стратегия не поменяется и БАТЭ продолжит жить размеренной жизнью с мечтами вернуть чемпионство, не делая при этом резких движений, есть все предпосылки, что Виталий Жуковский продолжит работу в клубе, учитывая его слова об атмосфере в коллективе", - отметил Ходасевич.