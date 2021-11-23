Марадону похоронили без сердца

"Очень жаль, но у Диего была зависимость ко всему тому, что его губило. Но несмотря ни на что большинство других людей умерли бы намного раньше", - рассказал врач и писатель Нельсон Кастро.





Также мужчина поведал ужасную историю заявив, что тело футболиста было похоронено без сердца.





"Группа радикальных футбольных фанатов клуба Химнасия Ла-Плата (последняя команда Марадоны) хотела извлечь сердце Диего после того, как его похоронят. Но этого не случилось, поскольку об этом узнали и предварительно извлекли сердце. Также это сделали, чтобы изучить орган, понять причины смерти".





Сердце Марадоны было не похоже на обычные сердца других людей.





"Оно весило 500 грамм, это очень много, обычно сердце весит 300 граммов. Даже несмотря на то, что у спортсменов обычно этот орган больше, чем у других, здесь причина также и в сердечной недостаточности", – рассказал Кастро в интервью El Trece.





В следующем месяце в честь памяти Диего Марадоны два его бывших клуба - Барселона и Бока Хуниорс - проведут товарищеский поединок.