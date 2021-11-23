



Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.





Голосование по наградам ФИФА стартует в понедельник и продлится до 10 декабря. Победитель будет объявлен на онлайн-церемонии 17 января 2022 года.





Также в шорт-лист из 11 претендентов вошли французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне, норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, полузащитники "Челси" итальянец Жоржиньо и француз Н'Голо Канте, а также польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский, пишет Прессбол.























