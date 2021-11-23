ФИФА объявила 11 претендентов на звание лучшего игрока года
Форварды французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед", а также нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вошли в список из 11 претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.
Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.
Голосование по наградам ФИФА стартует в понедельник и продлится до 10 декабря. Победитель будет объявлен на онлайн-церемонии 17 января 2022 года.
Также в шорт-лист из 11 претендентов вошли французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне, норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, полузащитники "Челси" итальянец Жоржиньо и француз Н'Голо Канте, а также польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский, пишет Прессбол.
09:35 23/11/2021
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