БФФ сократила дисквалификацию защитнику "Руха" Вакуличу за фол против Матвейчика. Клуб премирует игрока на сумму штрафа
Дисквалификация защитника "Руха" Алексея Вакулича за прямую красную карточку в матче с минским "Динамо" сокращена с шести до четырех матчей.
Апелляционный комитет БФФ удовлетворил апелляцию "Руха", сообщает пресс-служба клуба.
В матче 26-го тура против минского "Динамо" игрок получил прямую красную карточку за фол на Сергее Матвейчике. После комиссия дисциплинарного комитета отстранила Алексея на 6 матчей за "грубую игру, повлекшую травму сопернику" (ст. 69-4). Таким образом, футболист "Руха" не сможет принять участие в предстоящем матче с "Динамо-Брест" в заключительном туре высшей лиги, однако дисквалификация не будет распространена на следующий сезон, пишет Прессбол.
Также КДК АБФФ вынес денежные штрафы Алексею Вакуличу (ст. 69-4) и начальнику команды Владимиру Воронову ("иные нарушения", ст. 100). Футбольный клуб "РУХ" принял решение дополнительно премировать Алексея и Владимира Викторовича на сумму штрафов, примененных к ним со стороны БФФ.
Момент — 6.08.
09:05 23/11/2021
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