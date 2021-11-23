+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

БФФ сократила дисквалификацию защитнику "Руха" Вакуличу за фол против Матвейчика. Клуб премирует игрока на сумму штрафа

Дисквалификация защитника "Руха" Алексея Вакулича за прямую красную карточку в матче с минским "Динамо" сокращена с шести до четырех матчей.

  

Апелляционный комитет БФФ удовлетворил апелляцию "Руха", сообщает пресс-служба клуба.

В матче 26-го тура против минского "Динамо" игрок получил прямую красную карточку за фол на Сергее Матвейчике. После комиссия дисциплинарного комитета отстранила Алексея на 6 матчей за "грубую игру, повлекшую травму сопернику" (ст. 69-4). Таким образом, футболист "Руха" не сможет принять участие в предстоящем матче с "Динамо-Брест" в заключительном туре высшей лиги, однако дисквалификация не будет распространена на следующий сезон, пишет Прессбол.

Также КДК АБФФ вынес денежные штрафы Алексею Вакуличу (ст. 69-4) и начальнику команды Владимиру Воронову ("иные нарушения", ст. 100). Футбольный клуб "РУХ" принял решение дополнительно премировать Алексея и Владимира Викторовича на сумму штрафов, примененных к ним со стороны БФФ.

Момент — 6.08.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]