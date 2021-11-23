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Ольга Глеб: во всех странах иностранцы знают только две фамилии, связанные с нашей страной, одна из них — Глеб

Жена экс-форварда сборной Беларуси Вячеслава Глеба Ольга рассказала о заслугах брата ее супруга, бывшего полузащитника "Арсенала" и "Барселоны" Александра Глеба.

Ольга Глеб: во всех странах иностранцы знают только две фамилии, связанные с нашей страной, одна из них — Глеб
"Просто лучший футболист Беларуси! Таких заслуг как у него, не было ни у одного футболиста нашей страны. Где бы мы не были, во всех странах иностранцы знают только две фамилии, связанные с нашей страной, одна из них — Глеб. И это факт, а не просто слова. Видимо, это все и порождает сплетни вокруг нашей семьи, любят нас особенно.

Чаще всего наша нация не особо гордится своими... И это не только про Александра. К сожалению, это не очень хорошая черта белорусов. Должно быть иначе", — написала Глеб в инстаграме.
Источник: Прессбол
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