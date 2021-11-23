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Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» отказался возглавить «Манчестер Юнайтед» из-за недостаточно хорошего знания языка и нежелания жены переезжать в Англию.



Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил отказом на предложение «Манчестер Юнайтед» занять пост главного тренера, сообщает sportrbc.ru со ссылкой на Сuatro.

Среди причин отказа 49-летнего специалиста недостаточно хорошее знание английского языка и нежелание супруги переезжать в Англию.

В воскресенье, 21 ноября, английский клуб объявил об уходе с поста главного тренера Уле Гуннара Сульшера, который возглавлял команду с 2018 года. «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков.

Зидан в конце мая покинул пост главного тренера «Реала», который занимал с марта 2019 года. До этого он руководил командой с 2016 по 2018 год. «Реал» с Зиданом трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Испании. Также Зидан выиграл с «Реалом» два Суперкубка УЕФА, два Суперкубка Испании и дважды становился победителем клубного чемпионата мира.
Источник: Анна Сатдинова
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