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Атака с воздуха: матч "Лион" - "Марсель" остановили из-за броска бутылки в голову футболисту

Димитри Пайет шел подавать угловой, но за две секунды оказался на газоне.

Димитри Пайет оказался на газоне после попадания бутылкой в голову. Фото: Twitter | 

В чемпионате Франции состоялись матчи 14-го тура. В одном из них состоялось "олимпийское дерби": "Лион" принимал "Марсель".

Этот матч был прерван уже на 2-й минуте из-за поведения болельщиков на трибунах, пишет Фокус. Полузащитник гостей Димитри Пайет шел к угловому флажку, чтобы выполнить стандартное положение. Но нанести удар по мячу футболист так и не смог — ему в голову с трибун прилетела бутылка с водой. Игроку оказывали помощь врачи, а матч был остановлен: команды ушли в раздевалку.


Позже диктор по стадиону объявил, что матч не будет продолжаться, потому что нет гарантий безопасности для его участников.

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции рассмотрит этот эпизод и примет решение о судьбе матча на заседании 22 ноября.
 
К слову, "Марсель" в текущем сезоне провел 7 матчей на выезде и в трех из них сталкивался с агрессивным поведением фанатов соперника.

Отметим, что матч имеет турнирное значение: после 13 матчей "Марсель" занимает пятое место, имея в активе 23 очка. "Лион" идет на 9-й позиции, имея в активе 19 очков. В случае победы "Марсель" сможет выйти на второе место. В случае победы "Лиона", "ткачи" поднимутся на шестую строчку таблицы.

Ранее Фокус рассказывал о потасовке между главными тренерами "Ливерпуля" и "Арсенала". Юрген Клопп и Микель Артета эмоционально отреагировали на один из игровых эпизодов с участием Садио Мане. Тренеры бросились друг на друга и разнимать их пришлось даже арбитрам.

В прошлом году "Лион" также попадал в скандал: тогда футболистка женской команды этого клуба отличилась грубым фолом, влетев сопернице ногой в голову. Тогда арбитр без колебаний показал француженке красную карточку.
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