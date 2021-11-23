+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минспорта закупит одежду для паралимпийцев у «Соло-Пинск»

Совет министров разрешил Министерству спорта и туризма закупить форум для белорусской сборной Паралимпийских игр 2022 года в Пекине из одного источника. Одежду спортсменам поставит ЧУПТП «Соло-Пинск».


Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина №670 от 19 ноября, пишет Reform.by. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу со дня принятия.

Еще одна закупка из одного источника, санкционированная данным постановлением, скрыта под грифом «для служебного пользования».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]