Минспорта закупит одежду для паралимпийцев у «Соло-Пинск»

Совет министров разрешил Министерству спорта и туризма закупить форум для белорусской сборной Паралимпийских игр 2022 года в Пекине из одного источника. Одежду спортсменам поставит ЧУПТП «Соло-Пинск».