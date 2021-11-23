Минспорта закупит одежду для паралимпийцев у «Соло-Пинск»
Совет министров разрешил Министерству спорта и туризма закупить форум для белорусской сборной Паралимпийских игр 2022 года в Пекине из одного источника. Одежду спортсменам поставит ЧУПТП «Соло-Пинск».
Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина №670 от 19 ноября, пишет Reform.by. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу со дня принятия.
Еще одна закупка из одного источника, санкционированная данным постановлением, скрыта под грифом «для служебного пользования».
07:15 23/11/2021
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