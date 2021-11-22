Пловец Илья Шиманович побил мировой рекорд на 100 м брассом
Новый мировой рекорд установил белорусский пловец Илья Шиманович на заключительном этапе Международной лиги плавания (ISL) в Эйндховене (Нидерланды).
фото: БелТА
Об этом, как сообщает Telegram-канал Министерства спорта и туризма.
Шиманович преодолел дистанцию за 55,32 секунды, улучшив предыдущий рекорд на 0,02 секунды.
Анастасия Шкурдай на дистанции 200 м на спине обновила национальный рекорд Беларуси — 2 минуты 2,43 секунды. Прежний составлял 2 минуты 4,8 секунды.
22:28 22/11/2021
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