На стартовый этап Кубка мира отправятся 17 белорусских биатлонистов
Белорусская федерация биатлона в понедельник определилась с составом на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде 27-28 ноября. В составе женской команды выступят Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. В мужских соревнованиях участие примут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский.
Первый этап Кубка IBU состоится в шведском Идре 25-28 ноября. В женских гонках стартуют Алина Пильчук, Наталья Карницкая и Юлия Ковалевская, в мужских — Никита Лобастов, Илья Тулатин, Илья Авсеенко и Антон Шидловский, пишет Еврорадио.
20:56 22/11/2021
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