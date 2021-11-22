Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде 27-28 ноября. В составе женской команды выступят Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. В мужских соревнованиях участие примут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский.



