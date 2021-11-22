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Руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение не выплачивать зарплату непривитым от коронавируса футболистам. Об этом сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.





По информации источника, «Бавария» не будет платить игрокам, пока они находятся на карантине. Отмечается, что решение связано с тем, что сразу четыре футболиста команды — Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Куисанс — оказались на самоизоляции. Игроки остались недовольны нововведениями.





За последние четыре недели в Германии число новых случаев коронавируса выросло более чем на 55 процентов. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что с 24 ноября до 15 декабря вводится локдаун для непривитых от коронавируса граждан и отменяются рождественские ярмарки.





После 12 матчей «Бавария» лидирует в Бундеслиге, набрав 28 очков. В группе E Лиги чемпионов команда также занимает первое место. 23 ноября мюнхенцам предстоит сыграть на выезде с киевским «Динамо».







