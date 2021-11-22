+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Футбольная сборная Англии определилась с кандидатурой главного тренера

Гарет Саутгейт продолжит работать на посту главного тренера сборной Англии до 2024 года. Специалист возглавил команду в 2016-м

Главный тренер сборной Англии по футболу 51-летний Гарет Саутгейт продолжит работать с командой до 2024 года, сообщается на ее официальном сайте. Кроме того, контракт продлил его помощник Стив Холланд.

Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году, под его руководством команда стала четвертой на чемпионате мира-2018, заняла третье место в Лиге наций УЕФА в 2019-м и вышла в финал Евро-2020, где уступила команде Италии. При этом результат на Евро стал лучшим для англичан за 55 лет.

Всего под руководством Саутгейта сборная Англии провела 68 игр, в которых одержала 44 победы. При нем в команде дебютировали 50 игроков, пишет РБК.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]