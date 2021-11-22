Главный тренер сборной Англии по футболу 51-летний Гарет Саутгейт продолжит работать с командой до 2024 года, сообщается на ее официальном сайте. Кроме того, контракт продлил его помощник Стив Холланд.





Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году, под его руководством команда стала четвертой на чемпионате мира-2018, заняла третье место в Лиге наций УЕФА в 2019-м и вышла в финал Евро-2020, где уступила команде Италии. При этом результат на Евро стал лучшим для англичан за 55 лет.





Всего под руководством Саутгейта сборная Англии провела 68 игр, в которых одержала 44 победы. При нем в команде дебютировали 50 игроков, пишет РБК.







