Тренерский штаб национальной команды по биатлону определился с составом на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.





На первом этапе Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде 27-28 ноября, в составе женской команды выступят Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.





В мужских соревнованиях участие примут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский.





В первом этапе Кубке IBU в шведском Идре (25 – 28 ноября) в женских гонках стартуют Алина Пильчук, Наталья Карницкая и Юлия Ковалевская, в мужских – Никита Лобастов, Илья Тулатин, Илья Авсеенко и Антон Шидловский.







