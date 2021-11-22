+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На первых этапах Кубка мира и Кубка IBU выступят 17 беларуских биатлонистов

17 беларуских биатлонистов выступят на первых этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Тренерский штаб национальной команды по биатлону определился с составом на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

На первом этапе Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде 27-28 ноября, в составе женской команды выступят Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. 

В мужских соревнованиях участие примут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский.

В первом этапе Кубке IBU в шведском Идре (25 – 28 ноября) в женских гонках стартуют Алина Пильчук, Наталья Карницкая и Юлия Ковалевская, в мужских – Никита Лобастов, Илья Тулатин, Илья Авсеенко и Антон Шидловский.
Источник: biathlon.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]