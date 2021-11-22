На первых этапах Кубка мира и Кубка IBU выступят 17 беларуских биатлонистов
17 беларуских биатлонистов выступят на первых этапах Кубка мира и Кубка IBU.
Тренерский штаб национальной команды по биатлону определился с составом на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
На первом этапе Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде 27-28 ноября, в составе женской команды выступят Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.
В мужских соревнованиях участие примут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский.
В первом этапе Кубке IBU в шведском Идре (25 – 28 ноября) в женских гонках стартуют Алина Пильчук, Наталья Карницкая и Юлия Ковалевская, в мужских – Никита Лобастов, Илья Тулатин, Илья Авсеенко и Антон Шидловский.
Источник: biathlon.by
16:10 22/11/2021
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