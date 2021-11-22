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"Лишь бы наш чемпионат вновь не стал аляповат!"

Итоги 29-го тура тура в одном стихотворении

Поэт Иван Бездомный быстро пробежался по итогам прошедшего тура и отреагировал на слухи, что из первой лиги, возможно, придется поднимать наверх не две, и не три команды. 
 
«Гомель» бил, бил – не забил!
Но и сам чуть не пустил.
Да под всполохами ветра
Судей разносил маэстро.

На «Динамо» – благодать:
В тройке быть! И обогнать
Могут минские Борисов,
Если примет «Витебск» вызов.

«Рух», признаться, удивил!
Впрочем, «Слуцк» давно пестрил,
И щекастенькая трёшка
Неспроста вошла в лукошко.

В подполе таблицы «Минск»
Чуть над пропастью завис.
Богомольский хорошо есть:
Завершил прорыв на совесть.

Мозырю «Динамо» ждать,
В Гродно – Жодино встречать!
А под ними ждут момента
«Переходные» «студенты»…

Вроде бы интрига, да?!
Как в низах, так и в верхах.
Всем глоток очковый нужен,
Изнутри игры, и вчуже,
Лишь бы наш чемпионат
Вновь не стал аляповат!

Не случилась «неприятность»,
И картины тут же ясность
Обернулась дымкой нужд
Ассоциативных служб,
И из первой лиги разом
Повсплывали «водолазы»
Источник: football.by
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