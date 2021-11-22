Поэт Иван Бездомный быстро пробежался по итогам прошедшего тура и отреагировал на слухи, что из первой лиги, возможно, придется поднимать наверх не две, и не три команды.

«Гомель» бил, бил – не забил!

Но и сам чуть не пустил.

Да под всполохами ветра

Судей разносил маэстро.





На «Динамо» – благодать:

В тройке быть! И обогнать

Могут минские Борисов,

Если примет «Витебск» вызов.





«Рух», признаться, удивил!

Впрочем, «Слуцк» давно пестрил,

И щекастенькая трёшка

Неспроста вошла в лукошко.





В подполе таблицы «Минск»

Чуть над пропастью завис.

Богомольский хорошо есть:

Завершил прорыв на совесть.





Мозырю «Динамо» ждать,

В Гродно – Жодино встречать!

А под ними ждут момента

«Переходные» «студенты»…





Вроде бы интрига, да?!

Как в низах, так и в верхах.

Всем глоток очковый нужен,

Изнутри игры, и вчуже,

Лишь бы наш чемпионат

Вновь не стал аляповат!





Не случилась «неприятность»,

И картины тут же ясность

Обернулась дымкой нужд

Ассоциативных служб,

И из первой лиги разом

Повсплывали «водолазы»