"Лишь бы наш чемпионат вновь не стал аляповат!"
Итоги 29-го тура тура в одном стихотворении
Поэт Иван Бездомный быстро пробежался по итогам прошедшего тура и отреагировал на слухи, что из первой лиги, возможно, придется поднимать наверх не две, и не три команды.
«Гомель» бил, бил – не забил!
Но и сам чуть не пустил.
Да под всполохами ветра
Судей разносил маэстро.
На «Динамо» – благодать:
В тройке быть! И обогнать
Могут минские Борисов,
Если примет «Витебск» вызов.
«Рух», признаться, удивил!
Впрочем, «Слуцк» давно пестрил,
И щекастенькая трёшка
Неспроста вошла в лукошко.
В подполе таблицы «Минск»
Чуть над пропастью завис.
Богомольский хорошо есть:
Завершил прорыв на совесть.
Мозырю «Динамо» ждать,
В Гродно – Жодино встречать!
А под ними ждут момента
«Переходные» «студенты»…
Вроде бы интрига, да?!
Как в низах, так и в верхах.
Всем глоток очковый нужен,
Изнутри игры, и вчуже,
Лишь бы наш чемпионат
Вновь не стал аляповат!
Не случилась «неприятность»,
И картины тут же ясность
Обернулась дымкой нужд
Ассоциативных служб,
И из первой лиги разом
Повсплывали «водолазы»
Источник: football.by
13:00 22/11/2021
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