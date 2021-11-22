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"Вашингтон" Протаса в гостях потерпел поражение от "Сиэтла"

На счету Алексея личный рекорд по айстайму

Вашингтон уступил Сиэтлу в выездном поединке регулярного чемпионата НХЛ – 2:5.

Белорусский нападающий гостей Алексей Протас установил новый личный рекорд по игровому времени в лиге – он провел на льду 17 минут 48 секунд, это третий показатель среди форвардов команды (из них шесть минут форвард провел в большинстве).

За это время Протас отметился броском и двумя потерями, выиграл 27% вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности 0.

Алексей играл в третьем звене в компании с Даниэлем Спронгом и Гарнетом Хатауэем. В этом сезоне на счету белоруса 1 (0+1) балл в восьми матчах и 0.

Вашингтон занимает второе место в таблице Столичного дивизиона, Сиэтл на последней строке в Тихоокеанском дивизионе.
Источник: sportarena.by
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