Вашингтон уступил Сиэтлу в выездном поединке регулярного чемпионата НХЛ – 2:5.





Белорусский нападающий гостей Алексей Протас установил новый личный рекорд по игровому времени в лиге – он провел на льду 17 минут 48 секунд, это третий показатель среди форвардов команды (из них шесть минут форвард провел в большинстве).





За это время Протас отметился броском и двумя потерями, выиграл 27% вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности 0.





Алексей играл в третьем звене в компании с Даниэлем Спронгом и Гарнетом Хатауэем. В этом сезоне на счету белоруса 1 (0+1) балл в восьми матчах и 0.





Вашингтон занимает второе место в таблице Столичного дивизиона, Сиэтл на последней строке в Тихоокеанском дивизионе.