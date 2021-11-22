В последний раз дома команда Крэйга Вудкрофта выигрывала 19 октября.





Стоит отметить, что игра против "Сибири" началась для динамовцев достаточно удачно. В первом периоде хозяева вышли вперед – 1:0. Цели достиг бросок Буйницкого.





Ни остаток первого периода, ни вторая двадцатиминутка, ни большая часть третьей никакого разнообразия в эти скромные цифры не внесли. Обе команды играли в достаточно закрытый хоккей, больше стараясь не пропустить, чем забить.





Тем обиднее было подопечным Крэйга Вудкрофта пропустить шайбу. Произошло это за минуту до окончания третьего периода после достаточно стандартного розыгрыша соперников.





Таким образом "Сибири" удалось перевести игру в дополнительное время, а "Динамо" снова встало перед необходимостью забивать и выигрывать. Не справились. В серии буллитов оказались сильнее более везучие в этот вечер и психологические устойчивые сибиряки.





Поражение от "Сибири" стало девятым в последних 11 играх для минского "Динамо" и четвертым подряд.





Сейчас команда Крэйга Вудкрофта занимает 8-е место в Западной конференции.





23 ноября "Динамо" в гостях сыграет с "Барысом".