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Белорусский защитник Никита Прафенюк в меньшинстве забросил первую шайбу в OHL и стал второй звездой матча

"Ошава" в овертайме взяла верх над "Кингстоном" в домашнем матче регулярного чемпионата юниорской лиги OHL — 4:3.



Белорусский защитник хозяев Никита Парфенюк забросил первую шайбу в лиге, отличившись в меньшинстве. Хоккеист исполнил три броска и был признан второй звездой встречи.

В этом сезоне в копилке 18-летнего белоруса 4 (1+3) балла в десяти матчах и показатель полезности "-3", пишет Прессбол.
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