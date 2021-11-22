







Белорусский защитник хозяев Никита Парфенюк забросил первую шайбу в лиге, отличившись в меньшинстве. Хоккеист исполнил три броска и был признан второй звездой встречи.





В этом сезоне в копилке 18-летнего белоруса 4 (1+3) балла в десяти матчах и показатель полезности "-3", пишет Прессбол.







