Гомель вышел в финальный раунд Континентального кубка
Гомель переиграл Шеффилд в третьем матче Континентального кубка — 4:0.
Счет в первом тайме открыл Николай Сусло, после перерыва отличились Иван Секерин и Игорь Карабанов. За четыре секунды до окончания матча четвертую шайбу рысей забросил Игорь Ревенко.
Таким образом, Гомель с шестью очками после трех матчей лидирует в отборочной группе.
В следующую стадию выходят две лучшие команды группы.
09:47 22/11/2021
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