











Счет в первом тайме открыл Николай Сусло, после перерыва отличились Иван Секерин и Игорь Карабанов. За четыре секунды до окончания матча четвертую шайбу рысей забросил Игорь Ревенко.





Таким образом, Гомель с шестью очками после трех матчей лидирует в отборочной группе.





В следующую стадию выходят две лучшие команды группы.