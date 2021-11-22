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Гомель вышел в финальный раунд Континентального кубка

Гомель переиграл Шеффилд в третьем матче Континентального кубка — 4:0.




Счет в первом тайме открыл Николай Сусло, после перерыва отличились Иван Секерин и Игорь Карабанов. За четыре секунды до окончания матча четвертую шайбу рысей забросил Игорь Ревенко.

Таким образом, Гомель с шестью очками после трех матчей лидирует в отборочной группе.

В следующую стадию выходят две лучшие команды группы.
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