Гандболист СКА и сборной Беларуси Самойло призван на срочную службу в спортивную роту
Левый полусредний минского СКА и сборной Беларуси Кирилл Самойло, пропустивший субботний матч чемпионата Беларуси с "Гомелем" (26:29), призван на срочную службу в спортивную роту Спорткомитета Вооруженных Сил Беларуси.
Явно не хватало Кирилла Самойло, классно отыгравшего в предыдущих встречах. Кирилл призван на срочную службу в спортивную роту Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь и принимал присягу, — сообщает Прессбол со ссылкой на пресс-службу армейцев.
09:20 22/11/2021
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