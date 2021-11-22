Гандболист СКА и сборной Беларуси Самойло призван на срочную службу в спортивную роту

Левый полусредний минского СКА и сборной Беларуси Кирилл Самойло, пропустивший субботний матч чемпионата Беларуси с "Гомелем" (26:29), призван на срочную службу в спортивную роту Спорткомитета Вооруженных Сил Беларуси.