"Белшина" в высшей лиге-2022
"Белшина" разгромила "Лиду" на стадионе "Спартак" в матче 32-го тура чемпионата Беларуси среди команд первой лиги — 5:1. Бобруйский клуб в новом сезоне завоевал право выступать в высшей лиге.
"Красно-черные" с 63 баллами стали недосягаемыми для столичных "Крумкачоў", идущих на третьем месте в таблице с 57 очками, пишет Прессбол.
Белшина — Лида — 5:1
Голы: 1:0 — Исаев (7). 2:0 — Чесноков (20, с пенальти). 3:0 — Чесноков (23). 3:1 — Михальчук (32). 4:1 — Исаев (39). 5:1 — Васильев (49).
08:25 22/11/2021
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