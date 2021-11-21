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Сергей Рутенко о председательстве в БТФ: у меня даже зарплаты нет. Сама должность не подразумевает

Новоиспеченный председатель Белорусской теннисной федерации звезда гандбола Сергей Рутенко рассказал об ожиданиях от новой работы.

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Теннис. Сергей Рутенко о председательстве в БТФ: у меня даже зарплаты нет. Сама должность не подразумевает  

2021-11-21 23:40:12

Новоиспеченный председатель Белорусской теннисной федерации звезда гандбола Сергей Рутенко рассказал об ожиданиях от новой работы.

Честно скажу, я и не буду работать на эффект "вау". Я работаю с максимальной самоотдачей, чтобы принести пользу. Возможно, где-то не получится, возможно, где-то буду ошибаться. Для этого у меня есть специалисты, Сергей Семенович, который может где-то и подсказать. Все-таки он не год, не два и не пять лет работает и отдал этому виду спорта. Поэтому в этом плане я спокоен.

Всю свою жизнь, спортивную карьеру, после нее я постоянно слышу какие-то суждения-рассуждения, но вместе с тем приходит много чего позитивного. Люди на улице, очень часто бывает, подходят и говорят спасибо. Это очень приятно. Но самое приятное было, когда подходили родители и говорили что у нас дети, глядя на вас, решили стать спортсменами. Это, наверное, важнее всех медалей, регалий и заслуг. Все такие хорошие, позитивные комментарии быстро всегда затмевали негатив, пересуды, разговоры. Тем более я уже неоднократно затрагивал, что говорят часто за спиной, в глаза мало кто может сказать. Потому что они прекрасно знают, что нечем будут бить, если я отвечу на их аргументы своими.

Основной фокус вижу, чтобы люди видели какое-то движение вперед. Конечно, все не будут довольны, но чтобы было общение, движение, развитие вперед. Это для меня основная задача. Если это получится сделать в формате и кто-то скажет "вау" — будет здорово. Но я за этим не стремлюсь. Для меня самое главное, и когда игроком, и сейчас в жизни в целом, это самоотдача. Если я за это берусь, то я стараюсь, подчеркну, это делать с максимальной самоотдачей. И вы прекрасно знаете, что сама должность не подразумевает. У меня даже зарплаты нет.

А как жить?
Отправлю жену на работу. На самом деле, есть источники, откуда я зарабатывал еще будучи спортсменом.

Бизнес оставили?
Я от этого не отхожу. Это достаточно идейное направление, потому что там есть финансовая составляющая, но это проект важен для страны в целом. Потому что мы экологическим способом утилизируем отходы. Тот продукт, который мы получаем, это не химический, а именно чистое удобрение. Поэтому я уверен, что у нас есть хорошая перспектива, мы работаем над этим и дальше. Хватит мне сил двигать и то, и то. И слава богу то, что у меня есть и хорошая команда людей, на которых я могу положиться. Думаю, что все будет хорошо, будем работать, — сказал Рутенко в программе "Неделя" на СТВ.

Фото: СТВ

Честно скажу, я и не буду работать на эффект "вау". Я работаю с максимальной самоотдачей, чтобы принести пользу. Возможно, где-то не получится, возможно, где-то буду ошибаться. Для этого у меня есть специалисты, Сергей Семенович, который может где-то и подсказать. Все-таки он не год, не два и не пять лет работает и отдал этому виду спорта. Поэтому в этом плане я спокоен.

Всю свою жизнь, спортивную карьеру, после нее я постоянно слышу какие-то суждения-рассуждения, но вместе с тем приходит много чего позитивного. Люди на улице, очень часто бывает, подходят и говорят спасибо. Это очень приятно. Но самое приятное было, когда подходили родители и говорили что у нас дети, глядя на вас, решили стать спортсменами. Это, наверное, важнее всех медалей, регалий и заслуг. Все такие хорошие, позитивные комментарии быстро всегда затмевали негатив, пересуды, разговоры. Тем более я уже неоднократно затрагивал, что говорят часто за спиной, в глаза мало кто может сказать. Потому что они прекрасно знают, что нечем будут бить, если я отвечу на их аргументы своими, цитирует Прессбол.

Основной фокус вижу, чтобы люди видели какое-то движение вперед. Конечно, все не будут довольны, но чтобы было общение, движение, развитие вперед. Это для меня основная задача. Если это получится сделать в формате и кто-то скажет "вау" — будет здорово. Но я за этим не стремлюсь. Для меня самое главное, и когда игроком, и сейчас в жизни в целом, это самоотдача. Если я за это берусь, то я стараюсь, подчеркну, это делать с максимальной самоотдачей. И вы прекрасно знаете, что сама должность не подразумевает. У меня даже зарплаты нет.

А как жить?
Отправлю жену на работу. На самом деле, есть источники, откуда я зарабатывал еще будучи спортсменом.

Бизнес оставили?
Я от этого не отхожу. Это достаточно идейное направление, потому что там есть финансовая составляющая, но это проект важен для страны в целом. Потому что мы экологическим способом утилизируем отходы. Тот продукт, который мы получаем, это не химический, а именно чистое удобрение. Поэтому я уверен, что у нас есть хорошая перспектива, мы работаем над этим и дальше. Хватит мне сил двигать и то, и то. И слава богу то, что у меня есть и хорошая команда людей, на которых я могу положиться. Думаю, что все будет хорошо, будем работать, — сказал Рутенко в программе "Неделя" на СТВ.
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