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До начала первого в арабском мире чемпионата мира по футболу, который стартует 21 ноября 2022 года, остался ровно год, пишет Sputnik, по этому поводу в Катаре устроили торжество.





"Это уникальный и особый момент для Катара как для принимающей ЧМ страны. Спустя 11 лет тяжелой работы мы находимся на финишной прямой, чтобы представить первый в нашем регионе чемпионат мира по футболу", – отметил на церемонии по старту годового отсчета до начала ЧМ генеральный секретарь Высшего комитета по подготовке и наследию ЧМ Хассан ат-Тавади.





"Все восемь стадионов готовы для проведения игр", – сообщили в оргкомитете по подготовке ЧМ. Самый дальний от столицы Катара Дохи стадион "Аль-Бейт" в городе Аль-Хор, где пройдет открытие мундиаля, официально откроют 30 ноября – на нем пройдет игра команд Катара и Бахрейна в рамках арабского чемпионата по футболу.





Что касается стадиона в городе Люсейль, где намечено провести церемонию закрытия ЧМ, то там основные работы уже завершены, сейчас обустраивают парк возле стадион. Спортивный объект намечено открыть в начале следующего года.





В субботу пресс-служба верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира – 2022 объявила, что завершено строительство стадиона "Рас Абу Абуд", который был переименован в стадион "974". Это первый полностью разборный стадион в истории, после мундиаля его демонтируют. Свое название он получил по количеству транспортных контейнеров, которые были использованы во время строительства. Кроме того, это число – международный телефонный код Катара.





Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. Он впервые пройдет не в летний сезон из-за жары, которая характерна в этот период года для арабской страны.

В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира. Сборная России сыграет в плей-офф европейского отборочного турнира. Беларусь, напомним, потеряла все шансы попасть на ЧМ после поражения от сборной Эстонии.