Олег Рябцев выиграл бронзу ЧМ по прыжкам на батуте в Баку
Белорусский спортсмен Олег Рябцев выиграл бронзу чемпионата мира по прыжкам на батуте в личных соревнованиях у мужчин, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговая оценка белоруса - 60,385 балла. Чемпионом стал Ян Ланью из Китая - 61,825 балла. Серебро на счету японца Рюсеи Нисиока - 60,620 балла.
В восьмерке сильнейших выступал еще один белорус Андрей Буйлов. Он с оценкой 60,200 балла занял четвертое место.
Таким образом на счету белорусских батутистов стало три награды планетарного форума. Ранее они выиграли два золота, отличившись в командных стартах и синхронных прыжках дуэтов.
18:27 21/11/2021
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