+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Олег Рябцев выиграл бронзу ЧМ по прыжкам на батуте в Баку

Белорусский спортсмен Олег Рябцев выиграл бронзу чемпионата мира по прыжкам на батуте в личных соревнованиях у мужчин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка белоруса - 60,385 балла. Чемпионом стал Ян Ланью из Китая - 61,825 балла. Серебро на счету японца Рюсеи Нисиока - 60,620 балла.

В восьмерке сильнейших выступал еще один белорус Андрей Буйлов. Он с оценкой 60,200 балла занял четвертое место.

Таким образом на счету белорусских батутистов стало три награды планетарного форума. Ранее они выиграли два золота, отличившись в командных стартах и синхронных прыжках дуэтов. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]