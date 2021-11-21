Итоговая оценка белоруса - 60,385 балла. Чемпионом стал Ян Ланью из Китая - 61,825 балла. Серебро на счету японца Рюсеи Нисиока - 60,620 балла.





В восьмерке сильнейших выступал еще один белорус Андрей Буйлов. Он с оценкой 60,200 балла занял четвертое место.





Таким образом на счету белорусских батутистов стало три награды планетарного форума. Ранее они выиграли два золота, отличившись в командных стартах и синхронных прыжках дуэтов.