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БАТЭ и минское "Динамо" сыграют в Лиге конференций-2022/23

БАТЭ и минское "Динамо" обеспечили себе места в топ-3 по итогам высшей лиги-2021.

Это значит, что борисовчане и "бело-голубые" получили право представить Беларусь в Лиге конференций-2022/23. Команды стартуют со второго раунда квалификации.

Обладатели серебряных и бронзовых наград чемпионата Беларуси определятся в 30-м туре. 28 ноября "Динамо" на выезде сыграет со "Славией", а БАТЭ примет "Витебск".

Еще один участник Лиги конференций от Беларуси определится по итогам розыгрыша Кубка Беларуси. В Лиге чемпионов страну представит чемпион высшей лиги "Шахтер", пишет pressball.by
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