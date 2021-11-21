Это значит, что борисовчане и "бело-голубые" получили право представить Беларусь в Лиге конференций-2022/23. Команды стартуют со второго раунда квалификации.





Обладатели серебряных и бронзовых наград чемпионата Беларуси определятся в 30-м туре. 28 ноября "Динамо" на выезде сыграет со "Славией", а БАТЭ примет "Витебск".





Еще один участник Лиги конференций от Беларуси определится по итогам розыгрыша Кубка Беларуси. В Лиге чемпионов страну представит чемпион высшей лиги "Шахтер", пишет pressball.by











