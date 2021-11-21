БАТЭ и минское "Динамо" сыграют в Лиге конференций-2022/23
БАТЭ и минское "Динамо" обеспечили себе места в топ-3 по итогам высшей лиги-2021.
Это значит, что борисовчане и "бело-голубые" получили право представить Беларусь в Лиге конференций-2022/23. Команды стартуют со второго раунда квалификации.
Обладатели серебряных и бронзовых наград чемпионата Беларуси определятся в 30-м туре. 28 ноября "Динамо" на выезде сыграет со "Славией", а БАТЭ примет "Витебск".
Еще один участник Лиги конференций от Беларуси определится по итогам розыгрыша Кубка Беларуси. В Лиге чемпионов страну представит чемпион высшей лиги "Шахтер", пишет pressball.by
17:09 21/11/2021
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