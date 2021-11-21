Как пишет РИА Новости, под одним из видеофрагментов Ху Cицзинь написал, что Пэн Шуай ужинала в ресторане со своим тренером и друзьями, а также подчеркнул, что "контент ясно показывает, что видео были сняты в субботу по пекинскому времени".





Ранее в СМИ сообщалось, что в начале ноября 35-летняя Пэн Шуай в своем аккаунте в социальной сети Weibo обвинила бывшего члена постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывшего вице-премьера Государственного совета КНР 75-летнего Чжан Гаоли в том, что он принуждал ее к сексу и что у них были нестабильные отношения в течение нескольких лет.





Этот пост был быстро удален, аккаунты спортсменки тоже пропали из китайского интернета и соцсетей. После этого спортсменка перестала выходить на связь. Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), первая ракетка мира серб Новак Джокович, японка Наоми Осака и американа Серена Уильямс потребовали проведения расследования произошедшего, пишет pressball.by



