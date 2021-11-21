Главный редактор китайского государственного издания опубликовал видео с кадрами ужина Пэн Шуай в компании друзей
Главный редактор государственного китайского издания Global Times Ху Cицзинь в своем Twitter опубликовал два видео с кадрами ужина теннисистки Пэн Шуай, переставшей выходить на связь после обвинений в сексуальном насилии в адрес влиятельного политика.
Как пишет РИА Новости, под одним из видеофрагментов Ху Cицзинь написал, что Пэн Шуай ужинала в ресторане со своим тренером и друзьями, а также подчеркнул, что "контент ясно показывает, что видео были сняты в субботу по пекинскому времени".
Ранее в СМИ сообщалось, что в начале ноября 35-летняя Пэн Шуай в своем аккаунте в социальной сети Weibo обвинила бывшего члена постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывшего вице-премьера Государственного совета КНР 75-летнего Чжан Гаоли в том, что он принуждал ее к сексу и что у них были нестабильные отношения в течение нескольких лет.
Этот пост был быстро удален, аккаунты спортсменки тоже пропали из китайского интернета и соцсетей. После этого спортсменка перестала выходить на связь. Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), первая ракетка мира серб Новак Джокович, японка Наоми Осака и американа Серена Уильямс потребовали проведения расследования произошедшего, пишет pressball.by
© AFP 2021 / GREG WOOD
15:10 21/11/2021
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