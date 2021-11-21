



Капитан команды забил и в чужие ворота.

В игре итальянской серии D (группа D) между командами "Гивиборго" и "Корреджезе" забили самый смешной автогол. Его можна назвать автоголом столетия. Место действия — тосканский городок Борго-а-Моццано. Кстати, из-за такого названия насёленного пункта "Гивиборго" иногда называют "Гивиццано".





Гол защитника и капитана "Гивиборго" Алессио Греа был первым в матче. А вот другие действующие лица: вратаря, который неудачно вынес мяч, зовут Габриэле Нуччи, а ему пас (так сказать, предголевой) отдал Федерико Сорбо.



