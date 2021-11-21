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Видеофакт: В Италии забили автогол столетия

В игре итальянской серии D (группа D) между командами "Гивиборго" и "Корреджезе" забили самый смешной автогол.


Капитан команды забил и в чужие ворота. 
В игре итальянской серии D (группа D) между командами "Гивиборго" и "Корреджезе" забили самый смешной автогол. Его можна назвать автоголом столетия. Место действия — тосканский городок Борго-а-Моццано. Кстати, из-за такого названия насёленного пункта "Гивиборго" иногда называют "Гивиццано".

Гол защитника и капитана "Гивиборго" Алессио Греа был первым в матче. А вот другие действующие лица: вратаря, который неудачно вынес мяч, зовут Габриэле Нуччи, а ему пас (так сказать, предголевой) отдал Федерико Сорбо.
gazeta.ua
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