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Аргентинец Серхио Агуэро не завершает карьеру

Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг скорый уход Агуэро из футбола


Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о скором уходе из футбола аргентинского нападающего клуба Серхио Агуэро. Об этом сообщает Marca.

41-летний специалист опроверг информацию о возможном завершении карьеры Агуэро. «То, что вы слышали, — неправда», — заявил он в беседе с журналистами после победы в каталонском дерби над «Эспаньолом» (1:0). «Я беседовал с Серхио. Он спокоен и счастлив. Я просил его вернуться в строй, как только он будет себя чувствовать хорошо», — отметил Хави.

20 ноября сообщалось, что Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Журналист Жерар Ромеро заявил, что 33-летний аргентинец планирует объявить об уходе из спорта на следующей неделе в ходе пресс-конференции.

Агуэро стало плохо во время матча чемпионата Испании против Алавеса 30 октября. Он был заменен в первом тайме. В ходе обследования обнаружились проблемы игрока с сердцем. Он выбыл из состава «Барселоны».

Агуэро проводит первый сезон в составе сине-гранатовых. До этого он выступал за «Манчестер Сити». В составе «горожан» он пять раз выигрывал Английскую премьер-лигу.
lenta.ru
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