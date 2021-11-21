+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Фотофакт: сменили "окрас" и упустили шанс - футболисты "Гомеля" покрасились в "радикальный зеленый"

Зеленые защитники, зеленые хавбеки, зеленький вратарь – в последнем домашнем матче чемпионата Беларуси игроки ФК “Гомель” сумели удивить болельщиков прической и расстроить результатом.


Перед матчем со “Сморгонью”, явным аутсайдером чемпионата, команда дружно покрасила волосы в “клубный” зеленый цвет. Флешмоб удался, но на игре акция сказалась отрицательно: “Гомель” сыграл вничью 0:0 и потерял шанс завоевать медали чемпионата Беларуси.

После игры главный тренер гомельчан Иван Биончик не скрывал эмоций, заявив, что ему стыдно, за то, что произошло (речь, правда, не о прическах)..

“Эта игра была возможностью цепляться за призы. Мы ее прос…ли. По той простой причине, что не занимались футболом, а пожертвованиями какими-то. День благодарения… Тем, что не связано с футболом. А футбол этого не прощает”, - выговорился он на пресс-конференции.

Стоит отметить, что акцию по перекраске волос футболистам придумали совсем не в Гомеле. Первопроходцами стали румыны – сборная этой страны перед чемпионатом мира-1998 пообещала, что полным составом покрасится в белый цвет, если выйдет из группы в плей-офф. Румыны неожиданно обыграли сборную Англии, затем – команду Колумбии и исполнили обещание: на матч с Тунисом вышла сборная блондинов и лысый вратарь.


Как выяснилось позже, хайп вокруг события отрицательно сказался на игре команды. Сборная Румынии сыграла вничью с Тунисом. Тренер команды упрашивал игроков прекратить флешмоб, но они решили пойти дальше и пообещали в случае победы в 1/8 финала над Хорватией перекраситься в цвета национального флага. Хорватам Румыния проиграла.

Также не повезло и “Гомелю”. Похоже, красить волосы перед ответственными матчами становится плохой приметой.
smartpress.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]