



Перед матчем со “Сморгонью”, явным аутсайдером чемпионата, команда дружно покрасила волосы в “клубный” зеленый цвет. Флешмоб удался, но на игре акция сказалась отрицательно: “Гомель” сыграл вничью 0:0 и потерял шанс завоевать медали чемпионата Беларуси.





После игры главный тренер гомельчан Иван Биончик не скрывал эмоций, заявив, что ему стыдно, за то, что произошло (речь, правда, не о прическах)..





“Эта игра была возможностью цепляться за призы. Мы ее прос…ли. По той простой причине, что не занимались футболом, а пожертвованиями какими-то. День благодарения… Тем, что не связано с футболом. А футбол этого не прощает”, - выговорился он на пресс-конференции.





Стоит отметить, что акцию по перекраске волос футболистам придумали совсем не в Гомеле. Первопроходцами стали румыны – сборная этой страны перед чемпионатом мира-1998 пообещала, что полным составом покрасится в белый цвет, если выйдет из группы в плей-офф. Румыны неожиданно обыграли сборную Англии, затем – команду Колумбии и исполнили обещание: на матч с Тунисом вышла сборная блондинов и лысый вратарь.









Как выяснилось позже, хайп вокруг события отрицательно сказался на игре команды. Сборная Румынии сыграла вничью с Тунисом. Тренер команды упрашивал игроков прекратить флешмоб, но они решили пойти дальше и пообещали в случае победы в 1/8 финала над Хорватией перекраситься в цвета национального флага. Хорватам Румыния проиграла.





Также не повезло и “Гомелю”. Похоже, красить волосы перед ответственными матчами становится плохой приметой.