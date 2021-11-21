Белорусы стали чемпионами мира в синхронных прыжках на батуте
Белорусские батутисты Олег Рябцев и Андрей Буйлов стали чемпионами мира в синхронных прыжках на батуте, говорится в телеграм-канале НОК в субботу.
"Белорусский дуэт неплохо исполнил свою программу и сумел получить лучшую сумму баллов", - говорится в сообщении.
В НОК уточнили, что вторыми стали батутисты из Германии, третьи - французы, пишет interfax.by
Мировой форум проходит в столице Азербайджана Баку.
09:42 21/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение