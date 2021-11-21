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Белорусы стали чемпионами мира в синхронных прыжках на батуте

Белорусские батутисты Олег Рябцев и Андрей Буйлов стали чемпионами мира в синхронных прыжках на батуте, говорится в телеграм-канале НОК в субботу.

"Белорусский дуэт неплохо исполнил свою программу и сумел получить лучшую сумму баллов", - говорится в сообщении.

В НОК уточнили, что вторыми стали батутисты из Германии, третьи - французы, пишет interfax.by

Мировой форум проходит в столице Азербайджана Баку.
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